الأردن يرفض مقترح ترامب.. ويدعو لتثبيت الفلسطينيين على أرضهم

(وكالات)

جدد العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، اليوم الأربعاء، تأكيده رفض أي محاولات لتهجير الفلسطينيين سواء في غزة أو الضفة الغربية، مشددًا على ضرورة تحقيق السلام العادل والشامل عبر حل الدولتين، بما يضمن قيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وخلال استقباله الرئيس الفلسطيني محمود عباس في عمان، أكد الملك عبد الله موقف الأردن الثابت في دعم الحقوق المشروعة للفلسطينيين، مشيرًا إلى ضرورة وقف الاستيطان ورفض ضم الأراضي الفلسطينية، مع التأكيد على أهمية تثبيت الفلسطينيين في أراضيهم.

وأشار العاهل الأردني إلى التنسيق الوثيق بين الأردن والشركاء الإقليميين والدوليين في التعامل مع قضايا المنطقة، داعيًا إلى ضرورة استدامة وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتكثيف الجهود الدولية لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع المناطق المتضررة.

كما شدد على أهمية دور المجتمع الدولي في وقف التصعيد في الضفة الغربية، والتصدي للاعتداءات المتكررة على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.

من جانبه، أعرب الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن تقديره العميق لموقف الأردن الثابت في دعم القضية الفلسطينية، مشيدًا بالجهود الأردنية المستمرة لتأمين تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، والتخفيف من معاناة الفلسطينيين في ظل الظروف الصعبة التي يواجهونها.