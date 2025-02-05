شاهد.. طفلة فلسطينية ترد على ترامب: هل تقبل أن تُطرد من بيتك

(وكالات)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لطفلة فلسطينية من غزة، تدعى ماريا حنون، وجهت فيه رسالة مباشرة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ترفض فيها خطته بشأن تهجير سكان القطاع.

وفي الفيديو، خاطبت ماريا ترامب قائلة: "أنا كطفلة ناجية من حرب غزة، لو طلبت منك أن تترك منزلك وأرضك وتعيش في مصر أو الصين، هل ستوافق؟"، مضيفة: "في الحقيقة، أنت لا تستطيع الموافقة".

رسالة طفلة غزية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب:



"هل يمكنك أن تترك منزلك وأرضك؟ مستحيل، أليس كذلك؟



فلماذا إذن تطلب منا ترك وطننا؟" pic.twitter.com/IwHieLhBH0 — الرادع التركي 🇹🇷 (@RD_turk) February 5, 2025

وتابعت الطفلة الفلسطينية تساؤلاتها بجرأة: "إذا كنت ترفض ذلك، فلماذا تريد مني أن أخرج من بيتي وأغادر أرضي؟"، قبل أن تختم رسالتها الموجهة للرئيس الأمريكي بتحدٍّ واضح: "أنت تستطيع التحكم في كل العالم، إلا غزة".

وكان ترامب قد أعلن، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عن نيته "السيطرة على قطاع غزة"، مع اقتراح تهجير سكانه وإعادة توطينهم في دول مجاورة.

وأضاف الرئيس الأمريكي: "لدينا فرصة للقيام بشيء يمكن أن يكون هائلًا، ولا أريد أن أكون لطيفًا أو حكيمًا، لكن تحويل غزة إلى ريفييرا الشرق الأوسط سيكون أمرًا رائعًا للغاية"، في إشارة إلى منطقة الريفيرا الفرنسية الشهيرة.