ألمانيا تصدر بيانًا بشأن خطة ترامب حول غزة

(وكالات)

أكدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، اليوم الأربعاء، رفض بلادها لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، معتبرة أنها انتهاك للقانون الدولي وستؤدي إلى تفاقم المعاناة والكراهية في المنطقة.

وفي تصريح لها من برلين، شددت بيربوك على أن "الجميع متفقون على ضرورة إعادة إعمار غزة في أسرع وقت ممكن"، مشيرة إلى أن تحقيق ذلك يستوجب التزامًا دوليًا واسع النطاق. وأضافت: "نحن الأوروبيون مستعدون للقيام بدورنا إلى جانب الولايات المتحدة وشركائنا الإقليميين".

وجاءت تصريحات بيربوك ردًا على إعلان ترامب خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في واشنطن، حيث كشف عن نية الولايات المتحدة السيطرة على قطاع غزة وترحيل سكانه البالغ عددهم نحو مليوني شخص إلى دول أخرى. وقد قوبلت هذه التصريحات بانتقادات دولية حادة.

وأوضحت بيربوك أن الفلسطينيين في غزة "بحاجة إلى مساعدة من أجل مستقبل على أرضهم، في أمن وكرامة وتعايش سلمي مع إسرائيل"، مؤكدة في الوقت ذاته ضرورة استبعاد "إرهابيي حماس" من مستقبل غزة.

كما شددت على أن غزة، شأنها شأن الضفة الغربية والقدس الشرقية، "أراض فلسطينية تشكل الأساس لدولة فلسطينية مستقبلية"، محذرة من أن "تهجير السكان المدنيين من غزة ليس فقط غير مقبول ومخالفًا للقانون الدولي، بل سيفاقم الأوضاع الإنسانية ويؤدي إلى مزيد من المعاناة والكراهية".

وأشارت الوزيرة الألمانية إلى أن مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة أكدت منذ بداية الحرب على أن "السكان المدنيين في غزة يجب ألا يُطردوا، وأن الاحتلال الدائم للقطاع أو إعادة توطينه أمر غير مقبول".

واختتمت بيربوك تصريحاتها بالتأكيد على أن الحل الوحيد الذي يضمن الأمن والسلام للإسرائيليين والفلسطينيين هو "حل الدولتين القائم على التفاوض".