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حماس تحذر من خطة ترامب بشأن غزة: تعزز شريعة الغاب

03:51 م الأربعاء 05 فبراير 2025

حركة حماس

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(وكالات)

اعتبر الدكتور باسم نعيم، عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الأربعاء، أن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن نيته تهجير سكان غزة والسيطرة على القطاع بالقوة تشكل جريمة ضد الإنسانية، مؤكداً أنها تعزز منطق "شريعة الغاب" على الصعيد الدولي.

وقال نعيم في تصريحاته اليوم، إن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته الفاشية حاولوا طوال 15 شهرًا تهجير سكان القطاع دون جدوى، مشددًا على أن شعب غزة صامد ولن تستطيع أي إدارة أمريكية أو قوة في العالم تنفيذ هذه المخططات.

وأردف نعيم، أن غزة بحاجة إلى خطط شاملة لإعادة الإعمار بعد الدمار الهائل الذي لحق بها جراء العدوان الإسرائيلي المستمر، مشيرا إلى أن معضلة إعادة الإعمار لا تكمن في وجود الفلسطينيين على أرضهم، بل في استمرار الاحتلال والحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع منذ أكثر من 17 عاما بدعم أمريكي.

وطالب نعيم بتحرك إقليمي ودولي عاجل لمواجهة هذه المخططات التدميرية، محذرا من أن تنفيذ مثل هذه الخطط سيؤدي إلى زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة.

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