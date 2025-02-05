نائب إسرائيلي يعلق على خطة ترامب: الفلسطينيون لن يغادروا أرضهم

(وكالات)

علق النائب العربي في الكنيست الإسرائيلي، أحمد الطيبي، اليوم الأربعاء، على تصريحات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب الأخيرة بشأن قطاع غزة، قائلا إن الفلسطينيين سيظلون على أرضهم ولن يغادروها.

وأشار النائب الإسرائيلي، إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب لن يبقى في البيت الأبيض إلى الأبد، مضيفا، أن تصريحات ترامب الأخيرة تتضمن هدفًا واحدًا فقط، وهو بقاء وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش في الحكومة.



جاءت تصريحات الطيبي، بعد كشف دونالد ترامب، خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو في وقت سابق اليوم، عن خطة تهدف إلى سيطرة الولايات المتحدة على قطاع غزة وذلك بعد تهجير الفلسطينيين منه.