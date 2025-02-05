مقابل كبح جماح إسرائيل.. مسؤول إيراني: يمكن التوصل لاتفاق مع واشنطن

(وكالات)

قال مسؤول إيراني كبير لوكالة أنباء "رويترز"، اليوم الأربعاء، إن إيران مستعدة لمنح الولايات المتحدة فرصة لحل النزاعات بين "الخصمين اللدودين" وذلك بعد يوم من استئناف الرئيس دونالد ترامب حملة "الضغوط القصوى" على البلاد.

وذكر المسؤول الذي لم تذكر "رويترز" اسمه، أن طهران لا توافق على "أي تهجير لسكان غزة، لكن المحادثات بين إيران والولايات المتحدة مسألة منفصلة"، في إشارة إلى تصريحات ترامب بأن الولايات المتحدة ستسيطر على غزة التي مزقتها الحرب وتخلق "ريفييرا الشرق الأوسط" بعد إعادة توطين الفلسطينيين في أماكن أخرى.

وأضاف المسؤول أن "إيران لا توافق على أي تهجير للفلسطينيين، وقد أبلغت ذلك عبر قنوات مختلفة. ومع ذلك، فإن هذه القضية ومسار الاتفاق النووي الإيراني مسألتان منفصلتان ويجب متابعتهما بشكل منفصل".

وأضاف المسؤول أن طهران تريد من الولايات المتحدة "كبح جماح إسرائيل إذا كانت واشنطن تسعى إلى التوصل إلى اتفاق" مع الجمهورية الإسلامية.

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن المخاوف الأميركية بشأن تطوير إيران للأسلحة النووية ليست قضية معقدة ويمكن حلها نظرا لمعارضة طهران لأسلحة الدمار الشامل.

وأضاف المسؤول أن إيران لا توافق على أي تهجير للفلسطينيين، مشيرا في الوقت ذاته أن هذه القضية ومسار الاتفاق النووي الإيراني مسألتان منفصلتان ويجب متابعتهما بشكل منفصل.