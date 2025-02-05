وزير الخارجية يبحث التطورات في غزة والضفة مع أمين سر اللجنة المركزية لـ "فتح"

(وكالات)

استقبل وزير الخارجية والهجرة، بدر عبد العاطي، اليوم الأربعاء، أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح الفلسطينية الفريق جبريل الرجوب، في لقاء رسمي.

وتناول اللقاء التطورات الأخيرة في الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث تم التأكيد على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ودور مصر البارز في تعزيز الاستقرار في المنطقة.



كما تم التطرق إلى جهود مصر المستمرة لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، إضافة إلى التأكيد على أهمية تمكين السلطة الفلسطينية في سياق تعزيز وحدة الموقف الفلسطيني وتوحيد الجهود لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.



وفي وقت سابق اليوم استقبل، عبد العاطي رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد مصطفى، في القاهرة، حيث أكد وزير الخارجية على أهمية تحقيق خطط التنمية في قطاع غزة دون خروج الفلسطينيين من أرضهم.

وجاءت تصريحات عبد العاطي، بعد كشف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن خطة لسيطرة الولايات المتحدة على قطاع غزة وتهجيرهم خارج القطاع دون تحديد الوجهة.