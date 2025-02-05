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حال الاتفاق مع إيران.. ترامب يخطط لإقامة احتفال كبير في الشرق الأوسط

02:23 م الأربعاء 05 فبراير 2025

دونالد ترامب

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(وكالات)

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، إنه يخطط لإقامة احتفال كبير في الشرق الأوسط عند توقيع الاتفاق مع إيران.

ودعا ترامب، إلى ضرورة البدء في العمل على اتفاق مع طهران بشكل فوري، قائلًا إنه يريد أن تكون إيران "دولة عظيمة وناجحة".

ومع تصريحاته عن النظرة الإيجابية المستقبلية لإيران، لكن ترامب أكد في الوقت ذاته، على أهمية عدم امتلاك إيران سلاحا نوويا.

ووصف ترامب، التقارير التي تتحدث عن عزم الولايات المتحدة وإسرائيل تفجير إيران هي مبالغ فيها، مؤكدًا، أنه يفضل بشدة التوصل إلى اتفاق سلام نووي يمكن التحقق منه، ويتيح لإيران الفرصة للنمو والازدهار في المستقبل.

جدير بالذكر، أن ترامب كان من انسحب من الاتفاق النووي الأمريكي الموقع مع إيران عام 2018 وقام بفرض العقوبات عليها، وهي الخطوة التي قامت إيران على إثرها باستكمال برنامجها النووي مع الانسحاب الأمريكي.

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دونالد ترامب إيران الاتفاق مع إيران احتفال كبير في الشرق الأوسط
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