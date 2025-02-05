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إسرائيل تعلن استكمال العملية العسكرية بالضفة خلال رمضان

02:09 م الأربعاء 05 فبراير 2025

العملية العسكرية بالضفة

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(وكالات)

ٌقالت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، إن العملية العسكرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي، في شمال الضفة الغربية المحتلة، ستستمر خلال شهر رمضان.

ويأتي الإعلان عن استمرار العملية العسكرية الإسرائيلية، في وقت تشهد فيه المنطقة توترات عسكرية خاصة في الضفة المحتلة.

وبدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي، منذ أسابيع عملية عسكرية موسعة في مدينة جنين ومخيمها وامتدت إلى عدد من مناطق الضفة المحتلة ضد عناصر المقاومة الفلسطينية.

ووقعت أمس عملية هجومية، نفذها فلسطيني، عند حاجز تياسير العسكري العسكري عند مدينة طولكرم بالضفة المحتلة، أسفرت عن وقوع عدد من الإصابات في صفوف الجيش الإسرائيلي.

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