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تنفيذ حُكم الإعدام بحق سعوديين لإدانتهما بـ "الخيانة" و"الإرهاب"

02:02 م الأربعاء 05 فبراير 2025

السعودية

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الرياض - (د ب أ)

نفذت السلطات السعودية، اليوم الأربعاء، حكم الإعدام الصادر بحق مواطِنين أقدما على ارتكاب أفعالٍ مجرمة تنطوي على "خيانة الوطن" ودعم "الإرهاب".

وقالت وزارة الداخلية السعودية، في بيان اليوم، إن "سعوديي الجنسية أقدما على ارتكاب أفعالٍ مجرمة تنطوي على خيانة وطنهما، واعتناق منهج إرهابي يستبيحان بموجبه الدماء والأموال والأعراض، ودعم الإرهاب والأعمال الإرهابية، وإفشاء معلومات سرية والتخابر مع عناصر إرهابية للقيام بعمليات إرهابية للإخلال بأمن المجتمع واستقراره".

وأضافت "بإحالتهما إلى النيابة العامة تم توجيه الاتهام إليهما بارتكاب تلك الأفعال المجرمة، وصدر بحقهما من المحكمة المختصة حكم يقضي بثبوت ما نسب إليهما وقتلهما، وأصبح الحكم نهائيًا بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا، وتم تنفيذ حكم القتل بالمذكورين اليوم بمنطقة الرياض".

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السعودية الرياض حكم الإعدام
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