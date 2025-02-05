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بريطانيا ترفض تصريحات ترامب بشأن غزة: الفلسطينيون سيزدهرون في أوطانهم

01:00 م الأربعاء 05 فبراير 2025

ديفيد لامي وزير الخارجية البريطاني

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(وكالات)

علق وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، اليوم الأربعاء، على تصريحات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الأخيرة بشأن قطاع غزة، قائلًا إنه يجب ضمان مستقبل مشرق للفلسطينيين في وطنهم.

وأكد وزير الخارجية البريطاني، على رفض تصريحات ترامب التي أدلى بها خلال لقائه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، معتبراً أن "الفلسطينيين يجب أن يزدهروا في غزة والضفة الغربية".

وقال كليفرلي في تصريحاته "من الضروري أن نعمل جميعاً لضمان أن يكون للفلسطينيين مستقبل في وطنهم، وأن يتمكنوا من العيش في أمان وازدهار في كلا من غزة والضفة الغربية. هذا هو السبيل الوحيد لتحقيق سلام دائم ومستدام في المنطقة".

جاءت تصريحات وزير الخارجية البريطاني، بعد كشف دونالد ترامب عن خطة لتهجير الفلسطينيين على قطاع غزة وسيطرة الولايات المتحدة عليه وإدارتها للقطاع.

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ديفيد لامي ترامب غزة وزير الخارجية البريطاني
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