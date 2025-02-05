أول تعليق من روسيا على تصريحات ترامب بشأن غزة: نستند للموقف العربي

(وكالات)

علق المتحدث باسم القصر الرئاسي الروسي (الكرملين) دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، على تصريحات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الأخيرة بشأن قطاع غزة، قائلًا إن روسيا تابعت تصريحات، دونالد ترامب حول سيطرة الولايات المتحدة على قطاع غزة، لكنها تستند إلى الموقف العربي الرافض لهذه الفكرة.

وقال بيسكوف في تصريحاته: "نحن على دراية بالتصريحات الصادرة عن ترامب، ولكننا ننطلق من موقف الدول العربية التي رفضت هذا الطرح رفضًا قاطعًا، ونرى أن أي حل للقضية الفلسطينية يجب أن يستند إلى قرارات الشرعية الدولية".

وأكد الكرملين، على أن حل الدولتين هو الأساس الوحيد المقبول لتحقيق تسوية دائمة في الشرق الأوسط، حيث قال بيسكوف: "نؤكد أن حل الدولتين، وفقًا لقرارات الأمم المتحدة والاتفاقات الدولية، هو الحل العادل والمستدام لتحقيق السلام في المنطقة".

ويأتي تعليق موكسو، بعد تصريحات الرئيس الأمريكي، خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والتي كشف فيها خطة أمريكية للسيطرة على قطاع غزة وتهجير سكان القطاع دون تحديد الوجهة التي سيذهبوا إليها.

وفي سياق منفصل، وصف الكرملين تصريحات الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي حول استعداده لاستئناف المفاوضات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنها "كلام أجوف"، ولا تستند إلى أي خطوات ملموسة.

فيما يتعلق بالعلاقات الروسية الأمريكية، كشف الكرملين عن وجود اتصالات مع فريق ترامب حول الأزمة الأوكرانية، مؤكدًا أن هذه الاتصالات تم تكثيفها مؤخرًا.