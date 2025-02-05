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حماس تحذر من تصريحات ترامب بشأن غزة: تصب الزيت على النار

11:29 ص الأربعاء 05 فبراير 2025

حركة حماس

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(وكالات)

انتقدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الأربعاء، بشدة تصريحات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، التي تحدث فيها عن رغبة الولايات المتحدة في إدارة قطاع غزة.

ووصفت الحركة هذه التصريحات بأنها معادية للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، مشددة على أنها لن تسهم في تحقيق الاستقرار، بل ستؤجج الأوضاع المتوترة في المنطقة، محذرة بأن ذلك بمثابة "صب الزيت على النار".

وأكدت حماس رفضها القاطع لأي محاولات للمساس بحقوق الفلسطينيين في غزة، مشيرة إلى أن أي حديث عن احتلال القطاع أو تهجير سكانه يُعد تصعيدًا خطيرًا من شأنه أن يزيد من تعقيد المشهد الإقليمي.

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