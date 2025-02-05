الصين تدين تصريحات ترامب.. وترفض تهجير سكان غزة

(وكالات)

نددت الصين، اليوم الأربعاء، بلهجة شديدة، بتصريحات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب حول ما وصفه بـ"النقل القسري" للفلسطينيين من قطاع غزة، معتبرة أنها تتعارض مع المبادئ الدولية الراسخة.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، لين جيان، في مؤتمر صحفي، أن موقف بلاده ثابت في دعم الحكم الفلسطيني على أراضيه، مشددًا على أن "غزة يجب أن تبقى تحت الحكم الفلسطيني، وأن أي محاولة لفرض تهجير قسري على سكانها مرفوضة تمامًا".

ولم يقتصر الرفض على بكين، إذ سارعت دول أخرى، من حلفاء واشنطن وخصومها على حد سواء، إلى إدانة تصريحات ترامب التي دعا فيها إلى إعادة توطين سكان غزة في أماكن أخرى، مع اقتراح أن تتولى الولايات المتحدة "ملكية" القطاع لإعادة تطويره وتحويله إلى "ريفييرا الشرق الأوسط".

من جانبها، وصفت حركة "حماس" هذه التصريحات بأنها غير مقبولة، داعية الإدارة الأمريكية إلى التراجع عنها، باعتبارها تتعارض مع القوانين والمواثيق الدولية.