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وزير إسرائيلي: لقاء ترامب ونتنياهو تمهيد لفرض السيادة على الضفة وتهجير سكان غزة

10:53 ص الأربعاء 05 فبراير 2025

شلومو كرعي

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(وكالات)

اعتبر وزير الاتصالات الإسرائيلي، شلومو كرعي، اليوم الأربعاء، أن الاجتماع الذي جمع بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يمثل لحظة فارقة في تحديد مستقبل الصراع في المنطقة.

وصرّح كرعي بأن اللقاء "يكشف من هو الداعم الحقيقي لإسرائيل وليس مجرد متحدث بالشعارات"، مشيرًا إلى أن ما جرى في واشنطن مرتبط بمخططات اليوم التالي للحرب، والسعي لتحقيق "انتصار حاسم دون توقف".

وأضاف الوزير الإسرائيلي أن الحل "الحقيقي" للوضع في غزة يتمثل في نقل سكان القطاع إلى دول أخرى، مؤكدًا أن الاجتماع بين ترامب ونتنياهو يعني فرض السيادة الإسرائيلية الكاملة على الضفة الغربية باعتبارها "أرض اليهود دون أي مبررات".

من جانبه، وجه أرييه درعي، زعيم حزب "شاس"، رسالة إلى ترامب أشاد فيها بمواقفه الداعمة لإسرائيل، معتبرًا أن نجاحه السياسي يرتبط بموقفه الثابت في الدفاع عن "حق إسرائيل في مواجهة جميع أعدائها".

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شلومو كرعي وزير الاتصالات الإسرائيلي تهجير سكان غزة
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