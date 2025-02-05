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الجبهة الشعبية ترفض مخططات التهجير: غزة لن تباع أو تُفرغ من أهلها

10:50 ص الأربعاء 05 فبراير 2025

تهجير غزة

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(وكالات)

أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اليوم الأربعاء، رفضها القاطع لتصريحات الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، والتي اعتبرتها تمهيدًا لمشاريع تهجير قسري تستهدف سكان قطاع غزة.

وفي بيان شديد اللهجة، وصفت الجبهة هذه التصريحات بأنها بمثابة "إعلان حرب" ضد الشعب الفلسطيني، مؤكدة أن غزة ستظل صامدة في وجه أي محاولات لفرض حلول استعمارية تهدف إلى تفريغها من سكانها.

وشددت الجبهة على أن "غزة ليست للبيع"، وأن الفلسطينيين لن يغادروا أرضهم إلا للعودة إلى مدنهم وقراهم المحتلة عام 1948، مجددة تمسكها بحق العودة ورفضها لكل المخططات التي تسعى إلى تغيير الواقع الديموغرافي للقطاع.

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