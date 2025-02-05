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أوكرانيا تعلن ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي إلى 844 ألفا و70 جنديا

10:46 ص الأربعاء 05 فبراير 2025

ارتفاع قتلى الجيش الروسي

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كييف - (د ب أ)

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس منذ بداية الحرب على الأراضي الأوكرانية في 24 فبراير 2022، إلى نحو 844 ألفا و70 جنديا، بينهم 1140 لقوا حتفهم، أو أصيبوا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وجاء ذلك وفق بيان نشرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم)، اليوم الأربعاء.

وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية منذ بداية الحرب 9947 دبابة، منها 9 دبابات أمس الثلاثاء، و20721 مركبة قتالية مدرعة، و22707 نظام مدفعية، و1269 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و1053 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف البيان أنه تم أيضا تدمير 369 طائرة حربية، و331 مروحية، و24102 طائرة مسيرة، و3054 صواريخ كروز، و28 سفينة حربية، وغواصة واحدة، و36078 من المركبات وخزانات الوقود، و3735 من وحدات المعدات الخاصة.

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.

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