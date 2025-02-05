الرئيس اللبناني يدعو إلى وقف الانتهاكات الإسرائيلية اليومية

بيروت -(د ب أ)

دعا الرئيس اللبناني جوزيف عون، اليوم الأربعاء، إلى الضغط لوقف الانتهاكات الإسرائيلية اليومية.

ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام، عن الرئيس عون طلبه، خلال استقباله السفير الفرنسي هيرفي ماجرو، "دعم موقف لبنان الداعي إلى الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من الأراضي التي احتلتها خلال الحرب الأخيرة".

وأشار إلى ضرورة العمل على إطلاق الأسرى اللبنانيين ضمن المهلة المحددة.

وبدأ تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل في 27 نوفمبر الماضي، ولم تلتزم إسرائيل به منذ دخوله حيز التنفيذ.

ولا يزال الجيش الإسرائيلي يتواجد في بعض القرى الحدودية في جنوب لبنان، ووافقت الحكومة اللبنانية على استمرار العمل بموجب تفاهم وقف إطلاق حتى 18 فبراير الجاري.