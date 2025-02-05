إصابة 5 أشخاص في إطلاق نار في ولاية أوهايو الأمريكية

نيو ألباني (أ ب)

ذكر مسؤولون أن خمسة أشخاص أصيبوا في إطلاق نار وقع في مستودع لمستحضرات التجميل في ولاية أوهايو الأمريكية.

وقال جوش بولاند، المتحدث باسم مدينة نيو ألباني بولاية أوهايو إنه تم نقل الضحايا إلى المستشفى ولا يُعتقد أن المشتبه به موجود في المبنى.

ووقع إطلاق النار في المستودع التابع لشركة تصنع منتجات بما في ذلك مستحضرات التجميل ومستلزمات النظافة.

ولم تقدم الشرطة على الفور تفاصيل عن ملابسات الحادث أو حالة الجرحى.

وذكرت الشرطة في بيان أنها تعمل على إجلاء جميع الموظفين في أعقاب إطلاق النار، الذي وقع.