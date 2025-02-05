وكالة الاستخبارات المركزية CIA تعرض على موظفيها الاستقالة الطوعية

وكالات

أكدت صحيفة "وول ستريت جورنال"، أن جميع موظفي وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية CIA تلقوا عرضا بالاستقالة الطوعية مقابل الحصول على تعويض مالي يعادل رواتب 8 أشهر.

وبحسب الصحيفة، فقد أُعلن عن هذه المبادرة للمرة الأولى في شهر يناير الماضي، وشملت معظم الوكالات الفيدرالية غير العسكرية في البلاد.

ومع ذلك، تعد وكالة الاستخبارات المركزية أول جهة استخباراتية تنضم إلى هذه الخطة، بحسب روسيا اليوم.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين قولهم، إن هذه الخطوة تهدف إلى مواءمة أولويات الوكالة مع أجندة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي تشمل استهداف كارتلات المخدرات.

وبرزت وكالة الاستخبارات المركزية كأول وكالة استخباراتية تقدم لموظفيها خيار ترك وظائفهم مقابل الحصول على تعويضات تقدر بحوالي 8 أشهر من الراتب والمزايا، وذلك كجزء من جهود ترامب لتقليص حجم الحكومة الفيدرالية.

وكانت العروض المقدمة الشهر الماضي لمعظم الوكالات الفيدرالية المدنية قد استثنت فئات معينة من الموظفين، بما في ذلك أولئك الذين يعملون في أدوار تتعلق بالأمن القومي.

كما قامت الوكالة بتجميد تعيينات المرشحين الذين تلقوا عروض عمل مشروطة، وفقًا لمساعد مدير الوكالة جون راتكليف.

وأضاف راتكليف، أن بعض هذه العروض قد يتم إلغاؤها إذا لم يكن لدى المتقدمين الخلفية المناسبة لتحقيق أهداف الوكالة الجديدة، والتي تشمل أيضًا دعم حرب ترامب التجارية ومواجهة الصين.

ووفقا لمدربين مهنيين متخصصين في شؤون القوى العاملة الفيدرالية، فقد أظهرت مجموعة مقابلات أجرَوها مع أكثر من 100 موظف أن الاهتمام بعروض الاستقالة الطوعية منخفض عبر الوكالات الحكومية بشكل عام.

وأشار هؤلاء إلى أن العديد من الموظفين لديهم تساؤلات حول ما إذا كان مسموحا لهم قانونيا بالحصول على وظيفة أخرى خلال فترة صرف التعويضات، أو ما إذا كان بإمكانهم العودة إلى العمل الحكومي تحت إدارة مستقبلية.

وقال السناتور تيم كين ديمقراطي من فرجينيا، الذي يمثل عشرات الآلاف من الموظفين الفيدراليين، إنه لا توجد سلطة قانونية تسمح للرئيس بتقديم مثل هذه العروض.

وأضاف كين، أن قبول عرض كهذا ينطوي على مخاطر كبيرة، مشيرا إلى أن الإدارة ستعرف على الفور أن الموظف لا يرغب في العمل لصالحها، وقد تجد طريقة أخرى للتخلص منه.

من جهة أخرى، قال مسؤولون في إدارة ترامب، إن هذه العروض تهدف أيضًا إلى إرسال رسالة لأولئك الذين يعارضون أجندة ترامب بالبحث عن عمل في مكان آخر.

وأضاف مساعد راتكليف، أن مدير الوكالة طلب من البيت الأبيض توسيع نطاق عروض الاستقالة الطوعية ليشمل موظفي الوكالة، معتقدًا أن ذلك سيمهد الطريق لإنشاء جهاز استخباراتي أكثر عدوانية.

وقالت متحدثة باسم وكالة الاستخبارات المركزية، إن هذه الخطوة تأتي كجزء من جهود "ضخ طاقة جديدة في الوكالة".

ووفقًا لتقارير "بلومبيرج"، يأمل ترامب ومستشاره إيلون ماسك أن تسهم هذه الخطوة في تقليص القوى العاملة الفيدرالية بنسبة تصل إلى 10%.