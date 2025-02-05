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الصين: سنتعاون مع أعضاء منظمة التجارة العالمية لمواجهة التدابير الأمريكية

08:37 ص الأربعاء 05 فبراير 2025

الصين وأمريكا

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وكالات

قال مصدر في بعثة الصين الدائمة بمنظمة التجارة العالمية، إن بكين ستتعاون مع الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية لمواجهة الإجراءات الأحادية والحمائية التي تتخذها واشنطن.

وأضاف المصدر: "تعتبر الصين مؤيدا قويا للنظام التجاري المتعدد الأطراف، وفي قلبه منظمة التجارة العالمية، وباعتبارها عضوا رئيسيا مسؤولا في المنظمة، تنظر الصين دائما إلى المشاكل بعقلانية، وستسعى إلى إيجاد حلول من خلال منصة منظمة التجارة العالمية. نحن سنعمل مع جميع أعضاء منظمة التجارة العالمية لمعالجة قضايا الأحادية والحمائية بشكل جماعي ودعم التنمية المنظمة والمستقرة للتجارة الدولية"، وفقا لروسيا اليوم.

وفي بداية فبراير الجاري، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أوامر تنفيذية حول فرض الرسوم على الصادرات من 3 أكبر شركاء تجاريين للولايات المتحدة، هم كندا والمكسيك والصين.

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