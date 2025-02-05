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وزير خارجية أمريكا: الولايات المتحدة مستعدة لقيادة غزة وجعلها جميلة مرة أخرى

08:32 ص الأربعاء 05 فبراير 2025

ماركو روبيو

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وكالات

أيد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، خطة الرئيس دونالد ترامب لسيطرة الولايات المتحدة على غزة، إذ قال إن القطاع الفلسطيني يجب أن يكون خاليا من حركة "حماس".

وقال روبيو: "يجب تحرير غزة من حماس، ومثلما أشار الرئيس، فإن الولايات المتحدة مستعدة لقيادة غزة وجعلها جميلة مرة أخرى"، مضيفا: "هدفنا وغايتنا تحقيق السلام الدائم في المنطقة لجميع الناس"، وفقا لروسيا اليوم.

وكان ترامب اقترح سيطرة أمريكية على غزة وقال في مؤتمر صحفي مشترك مع نتنياهو في البيت الأبيض: "الولايات المتحدة ستتولى السيطرة على قطاع غزة، ونتوقع أن تكون لنا ملكية طويلة الأمد هناك".

وأضاف ترامب أن السبب الوحيد الذي يجعل الفلسطينيين يظلون في غزة هو غياب البدائل، مؤكدًا أن "القطاع مليء بالحطام، ويمكن نقل الغزيين إلى أماكن أخرى ليعيشوا بسلام".

ولقيت فكرة ترامب نقل الفلسطينيين من قطاع غزة إلى مصر والأردن رفضا فلسطينيا وعربيا، وتنديدا من دعاة حقوق الإنسان باعتبارها اقتراحا للتطهير العرقي.

بالمقابل أشاد مسؤولون إسرائيليون وعلى رأسهم نتنياهو باقتراح ترامب، معتبر أن رؤية الرئيس الأمريكي تمثل تحولا جذريا في المنطقة.

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