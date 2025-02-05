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"أبعدوا أيديكم عن أموالنا".. احتجاجات تُطالب بإبعاد ماسك عن الحكومة الأمريكية

08:27 ص الأربعاء 05 فبراير 2025

مظاهرات امريكا

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وكالات

شهد محيط وزارة الخزانة الأمريكية في واشنطن، اليوم الأربعاء، مظاهرات احتجاجية طالب المشاركون فيها "بمنع استيلاء إيلون ماسك على السلطة" في البلاد.

وحمل المتظاهرون لافتات كتب عليها "أبعدوا أيديكم عن أموالنا" و"لم ينتخب أحد إيلون"، وفقا لروسيا اليوم.

ويخشى المحتجون أن تؤثر القرارات "الاقتصادية" لإيلون ماسك على ضمانهم الاجتماعي، خاصة بعد أن وعد بإلغاء المنح الحكومية بمئات الملايين من الدولارات.

وجاءت هذه الاحتجاجات عقب منح ماسك الوصول إلى وزارة الخزانة، كما أعلن رسميا، لأغراض استطلاعية في الوقت الحالي.

وتتحمل وزارة الخزانة الأمريكية مسؤولية تخصيص تريليونات الدولارات، بما في ذلك المنح والمدفوعات الاجتماعية.

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