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حتى إشعار آخر.. الولايات المتحدة تُعلق استقبال الطرود الدولية من الصين

08:23 ص الأربعاء 05 فبراير 2025

الحرب الاقتصادية بين أمريكا والصين

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وكالات

أعلنت خدمة البريد الأمريكية USPS، أنها علقت استلام الطرود الدولية من الصين، بما في ذلك من منطقة هونج كونج، وفقا لروسيا اليوم.

وقالت في بيان صادر: "اعتبارا من الرابع من فبراير، ستتوقف خدمة البريد الأمريكية مؤقتا عن قبول واستلام الطرود الدولية من الصين وهونج كونج حتى إشعار آخر. يرجى ملاحظة أن هذا لن يؤثر على تدفق الرسائل والمواد المطبوعة الأخرى من هذه الجهات".

ولم يعرف حتى الآن سبب اتخاذ هذا الإجراء وما إذا كان مرتبطا بالمرسوم الذي أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الأول من فبراير، والذي فرض بموجبه رسوما جمركية على السلع القادمة من الصين.

يشار إلى أن USPS هي مؤسسة مستقلة، تدخل في نطاق السلطة التنفيذية للولايات المتحدة وتحتل مكانة رائدة بين أكبر مشغلي الخدمات البريدية في العالم.

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