مستشار المرشد الإيراني: الولايات المتحدة وإسرائيل تعملان على إثارة الفوضى بالمنطقة

وكالات

شدد علي لاريجاني مستشار المرشد الإيراني، على ضرورة اليقظة، مؤكدا أن "الولايات المتحدة وإسرائيل تعملان على إثارة الفوضى بالمنطقة بشكل مستمر لتحقيق مصالحهما الخاصة".

وقال خلال استقباله رئيس مجلس النواب العراقي محمود المشهداني، في طهران الثلاثاء: "لا ينبغي أن نعتبر أحداث العام الأخير في إطار مجرد ومنعزل عن مخطط الولايات المتحدة المقيت الذي وضعته لتغيير المنطقة، ويبدو أن الكيان الصهيوني لم يكن سوى فاعل ولاعب في هذا المخطط".

وأضاف: "لقد أراد الأمريكيون مغادرة المنطقة والتحرك نحو احتواء الصين، ولكن بشرط أن يجعلوا إسرائيل بديلا عنهم في المنطقة بأي ثمن"، وفقا لروسيا اليوم.

وأوضح: "كانوا يخططون لهذا الأمر حتى قبل عملية "طوفان الأقصى" إلا أن حماس أحبطت مخططهم ومنعت الكيان من أن يصبح شرطي المنطقة".

وتابع: "الآن، بعد الإبادة الجماعية التي طالت 50 ألف إنسان يقول قادة الكيان إن حماس تم تدميرها، نسأل إذا تم تدمير الحركة فكيف قمتم بتبادل الرهائن الفلسطينيين بالأسرى الإسرائيليين؟ مع من أبرمتم اتفاق وقف إطلاق النار؟.

وأشار إلى أن حماس بمقاومتها التي استمرت أكثر من عام "أطاحت بسمعة إسرائيل".

وأكد لاريجاني: "يجب أن نكون يقظين لأن أفعال أمريكا والكيان الصهيوني الشريرة مازالت قائمة، إنهما يعملان على إثارة الفوضى بالمنطقة بشكل مستمر لتحقيق مصالحهما الخاصة".

واعتبر أن الحل لمواجهة "هذه المغامرات هو أولا الوحدة الداخلية للدول نفسها وثانيا وحدة دول المنطقة".