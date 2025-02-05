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بعد تصريحات ترامب.. أستراليا تؤيد حل الدولتين في الشرق الأوسط

06:43 ص الأربعاء 05 فبراير 2025

رئيس الوزراء الاسترالي انتوني البانيزي في سيدني

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وكالات

قال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي، اليوم الأربعاء، إن حكومته تؤيد حل الدولتين في الشرق الأوسط، وذلك في أعقاب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المفاجئ عزمه تولي السيطرة على قطاع غزة.

وأضاف ألبانيزي في مؤتمر صحفي: "موقف أستراليا هذا الصباح هو نفسه ما كان في العام الماضي"، قائلا: "الحكومة الأسترالية تؤيد حل الدولتين"، وفقا لسكاي نيوز.

وأعلن ترامب خلال مؤتمر مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه يعتزم السيطرة على قطاع غزة وإعادة توطين الفلسطينيين في دول مجاورة، مضيفا أن الولايات المتحدة ستتولى السيطرة على قطاع غزة.

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