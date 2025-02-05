أول دفعة.. وصول 10 مهاجرين مرحلين من الولايات المتحدة إلى جوانتانامو

وكالات

هبطت أول طائرة تقل 10 مهاجرين تم ترحيلهم من الولايات المتحدة، في جزيرة جوانتانامو في إطار تنفيذ الأوامر التنفيذية لترحيل المهاجرين التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفقا لروسيا اليوم.

وأكد مسؤول أمريكي، أن طائرة من طراز C-17 أقلعت من إل باسو بولاية تكساس، وعلى متنها عدد من المهاجرين متجهين إلى منشأة السجن ذات الحراسة الأمنية العالية، التي تم استخدامها سابقا لاحتجاز عناصر تنظيم "القاعدة".

وأشار المسؤول إلى أن رحلة الترحيل هبطت مساء في وجهتها، وذكرت وزارة الأمن الداخلي أن الأشخاص العشرة الذين كانوا على متن الرحلة يشتبه في كونهم أعضاء في عصابة "ترين دي أراجوا" الفنزويلية.

ومع ذلك، لن يتم احتجاز المهاجرين في نفس المكان مع المحتجزين الحاليين في جوانتانامو، وسيتولى مكتب الهجرة والجمارك الأمريكي حراستهم بشكل أساسي.

وكان الرئيس ترامب قد وقع أمرا تنفيذيًا في 29 يناير الماضي، يوجه بموجبه وزيري الدفاع والأمن الداخلي إلى "توسيع مركز عمليات المهاجرين في محطة جوانتانامو البحرية بطاقتها الاستيعابية الكاملة"، من أجل إيواء المهاجرين الذين لا يحملون وضعًا قانونيًا ويعيشون في الولايات المتحدة.

وأكدت متحدثة البيت الأبيض، كارولين ليفيت، أن الرحلات الجوية التي تحمل مهاجرين إلى جوانتانامو كانت جارية منذ صباح الثلاثاء، وقالت لقناة "فوكس نيوز": "ترامب، بيت هيجسيث، وكريستي نوم يعملون على الوفاء بوعدهم باستخدام طاقة جوانتانامو لإيواء المجرمين غير الشرعيين الذين انتهكوا قوانين الهجرة في بلدنا وارتكبوا جرائم فظيعة ضد المواطنين الأمريكيين القانونيين هنا في الداخل."