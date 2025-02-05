مصرع امرأتين ونزوح المئات جراء فيضانات في أستراليا

وكالات

تسببت أمطار موسمية غزيرة في فيضانات عارمة بولاية كوينزلاند الأسترالية، وأسفرت عن مصرع امرأتين ونزوح مئات السكان من منازلهم، وفقا لروسيا اليوم.

وعثر على جثة امرأة تبلغ من العمر 82 عاما، في حقل بالقرب من بلدة إنجهام، بينما لقت امرأة أخرى تبلغ 63 عاما حتفها إثر انقلاب قارب إنقاذ كان يستقلها جراء اصطدامه بشجرة.

وألحقت الأمطار التي استمرت لأسبوع دمارا واسعا في بلدات ريفية صغيرة على الساحل الشمالي للولاية، حيث هطلت كميات من المياه تعادل أشهرا من الأمطار في بضعة أيام فقط.

ودفعت الأمطار الغزيرة مئات السكان إلى النزوح من منازلهم وتسببت في انهيار جسر حيوي كما عطلت إمدادات مياه الشرب إلى المناطق الأكثر تضررا.

وقال رئيس وزراء الولاية ديفيد كريسافولي إن الساحل الشمالي لكوينزلاند معتاد على العواصف الاستوائية لكن "حجم الدمار الذي خلفته هذه الأمطار كان مذهلا بكل صراحة".

ولا يزال بضع مئات من الأشخاص في مراكز الإجلاء يوم الثلاثاء مع انحسار الفيضانات، بينما لم يعرف بعد عدد المنازل التي تعرضت لأضرار جسيمة لا يمكن إصلاحها.