تهجير وتهديد وملكية طويلة الأمد.. ما ملامح خطة دونالد ترامب لقطاع غزة؟

وكالات

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن بعض ملامح خطته لقطاع غزة، الذي دمرته الحرب الإسرائيلية على مدار أكثر من 15 شهرا.

قال ترامب أثناء مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه سيصدر إعلانا بشأن هذه القضية، إذ تركز حديثه على عدة محاور فيما يخص قطاع غزة، وهي كالآتي:

التهجير

أبدى ترامب إصراره على رحيل سكان غزة عن القطاع، مشيرا إلى ضرورة أن تستقبلهم مصر والأردن، علما أن البلدين عبرا عن رفضهما للخطة، بحسب سكاي نيوز.

وأوضح، أنه تحدثت إلى زعماء آخرين في الشرق الأوسط وتروق لهم فكرة نقل الفلسطينيين من غزة، مؤكدا أنه يجب أن نبني بدلا من ذلك مناطق مختلفة لسكان غزة.

التهديد

لم يكن إصرار ترامب على تهجير سكان غزة سلميا بشكل كامل، فقد هدد باللجوء إلى العنف في حال لم تنفذ خطته.

وقال: "إذا لم يحدث ذلك فسيجعلنا ذلك أكثر عنفا"، لكنه لم يوضح تفاصيل أخرى عن مقصده، كما أنه لم يستبعد نشر قوات أمريكية لدعم إعادة إعمار غزة.

التملك

وأكد ترامب، أنه يتطلع إلى ملكية أمريكية طويلة الأمد لقطاع غزة، قائلا: "الولايات المتحدة سوف تتولى السيطرة على قطاع غزة وسنقوم بعمل هناك أيضا. سوف نمتلكها".

وأضاف: "سنكون مسؤولين عن تفكيك كل القنابل غير المنفجرة والأسلحة الأخرى الخطيرة في هذا الموقع".

التطوير

وقال ترامب، إنه يريد إعادة تطوير قطاع غزة، بعد توطين الفلسطينيين في أماكن أخرى خارجه، قائلا: "سنسوي الموقع بالأرض ونوجد تنمية اقتصادية، مشيرا إلى أنه سيعمل على توفير فرص عمل وإسكان لسكان المنطقة.

وأضاف أن غزة ينبغي ألا تمر بعملية إعادة الإعمار والسكن من قبل نفس الأشخاص، في إشارة إلى سكان القطاع، معتبرا أن غزة يمكن أن تصبح ريفييرا الشرق الأوسط.

وأشار إلى أنه "يتصور أن يعيش أناس من جميع أنحاء العالم في غزة" بعد خطته.