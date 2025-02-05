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ترامب: أتطلع لزيارة إسرائيل وغزة وسنعمل على توفير فرص عمل لسكان القطاع

02:36 ص الأربعاء 05 فبراير 2025

دونالد ترامب

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وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في البيت الأبيض، إنه يتطلع لزيارة إسرائيل وقطاع غزة، وفقا لما ذكرته سكاي نيوز.

وأكد ترامب أن الولايات المتحدة ستتولى السيطرة على قطاع غزة وتمتلكه، بعد إصراره على تنفيذ مقترحه بتهجير الفلسطينيين منه.

وقال: "الولايات المتحدة سوف تتولى السيطرة على قطاع غزة وسنقوم بعمل هناك أيضا، سوف نمتلكه، سنكون مسؤولين عن تفكيك كل القنابل غير المنفجرة والأسلحة الأخرى الخطيرة في هذا الموقع".

وأضاف: "سنسوي الموقع بالأرض ونوجد تنمية اقتصادية"، معتبرا أن السبب الوحيد لرغبة سكان غزة في العودة هو أنه ليس لديهم بديل.

وتعهد ترامب بالعمل على "توفير فرص عمل وإسكان لسكان المنطقة".

وكان ترامب كرر الحديث عن اقتراحه بإعادة توطين سكان غزة بشكل دائم خارج القطاع الذي مزقته الحرب.

جاءت هذه التصريحات مساء الثلاثاء في بداية لقائه مع نتنياهو في البيت الأبيض.

وقال ترامب: "لا أعتقد أن هؤلاء الأشخاص يجب أن يعودوا، لا يمكنك العيش في غزة الآن. أعتقد أننا بحاجة إلى موقع آخر. أعتقد أن هذا الموقع يجب أن يكون مكانا سيجعل الناس سعداء".

وجاءت تعليقات ترامب في وقت كان هو ومستشاروه الكبار يرون أن الجدول الزمني من 3 إلى 5 سنوات لإعادة إعمار المنطقة المدمرة بسبب الحرب، كما هو موضح في اتفاق الهدنة المؤقتة، غير قابل للتنفيذ.

وأضاف ترامب: "إذا نظرت على مدار العقود، ستجد أن كل ما يحدث في غزة هو الموت. هذا يحدث منذ سنوات. إن الأمر كله الموت. إذا استطعنا إيجاد منطقة جميلة لإعادة توطين الناس، بشكل دائم، في منازل جميلة حيث يمكنهم أن يكونوا سعداء ولا يُقتلوا ولا يُطعنوا حتى الموت مثلما يحدث في غزة سيكون أمرا جيدا".

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