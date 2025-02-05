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ترامب: اجتماعي مع نتنياهو ركز على كيفية القضاء على حركة حماس

02:29 ص الأربعاء 05 فبراير 2025

دونالد ترامب

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وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن اجتماعه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ركز على كيفية القضاء على حماس في قطاع غزة، بحسب روسيا اليوم.

وأكد ترامب، أن الولايات المتحدة ستكون مسؤولة عن إخلاء غزة من كل المخاطر مثل المتفجرات وغيرها.

وأضاف: أنهينا دعمنا لبعض المؤسسات التي تقدم الدعم لحماس، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تمارس سياسة الضغط القصوى على النظام الإيراني لمنعه من أن يكون مصدر تهديد.

وتوقع ترامب انضمام مزيد من الدول في الشرق الأوسط لا الاتفاقيات الإبراهيمية.

وأضاف: نقترح على سكان غزة الذهاب إلى دول أخرى ليعيشوا في سلام، مشيرا إلى أن العلاقات بين الولايات المتحدة وإسرائيل ستكون أقوى من أي وقت مضى.

وتابع: نعمل على تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط بشكل أفضل مما كان في العقود الماضية.

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