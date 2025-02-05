نتنياهو: استطعنا منذ 7 أكتوبر أن نغير وجه الشرق الأوسط وحققنا إنجازات على الجبهات السبع

وكالات

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل حققت إنجازات على الجبهات السبع التي تخوض فيها حربها الوجودية، وفقا لسكاي نيوز.

وأضاف نتنياهو خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض، أنه يتوقع استمرار سياسة الضغط القصوى على إيران، متابعا: "استطعنا منذ 7 أكتوبر أن نغير وجه الشرق الأوسط".

وأشار إلى أن الجيش الإسرائيلي دمر عددا من قادة أعداء إسرائيل، إذ هزمت القوات أعداء إسرائيل والولايات المتحدة.

من جانبه، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة ستكون مسؤولة عن إخلاء غزة من كل المخاطر مثل المتفجرات وغيرها، وفقا لسكاي نيوز.

وأضاف: أنهينا دعمنا لبعض المؤسسات التي تقدم الدعم لحماس، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تمارس سياسة الضغط القصوى على النظام الإيراني لمنعه من أن يكون مصدر تهديد.

وتوقع ترامب انضمام مزيد من الدول في الشرق الأوسط لا الاتفاقيات الإبراهيمية.

وأضاف: نقترح على سكان غزة الذهاب إلى دول أخرى ليعيشوا في سلام، مشيرا إلى أن العلاقات بين الولايات المتحدة وإسرائيل ستكون أقوى من أي وقت مضى.

وتابع: نعمل على تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط بشكل أفضل مما كان في العقود الماضية.