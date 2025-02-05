ترامب: سنكون مسؤولين عن إخلاء غزة من كل المخاطر مثل المتفجرات وغيرها

وكالات

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة ستكون مسؤولة عن إخلاء غزة من كل المخاطر مثل المتفجرات وغيرها، وفقا لسكاي نيوز.

وأضاف ترامب خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض : أنهينا دعمنا لبعض المؤسسات التي تقدم الدعم لحماس.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة تمارس سياسة الضغط القصوى على النظام الإيراني لمنعه من أن يكون مصدر تهديد.

وتوقع ترامب انضمام مزيد من الدول في الشرق الأوسط لا الاتفاقيات الإبراهيمية.

وأضاف: نقترح على سكان غزة الذهاب إلى دول أخرى ليعيشوا في سلام، مشيرا إلى أن العلاقات بين الولايات المتحدة وإسرائيل ستكون أقوى من أي وقت مضى.

وتابع: نعمل على تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط بشكل أفضل مما كان في العقود الماضية.