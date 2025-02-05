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ترامب: نتوقع انضمام مزيد من الدول في الشرق الأوسط للاتفاقيات الإبراهيمية

02:00 ص الأربعاء 05 فبراير 2025

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

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وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه يتوقع انضمام مزيد من الدول في الشرق الأوسط للاتفاقيات الإبراهيمية، وفقا لسكاي نيوز.

أضاف ترامب خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض: نقترح على سكان غزة الذهاب إلى دول أخرى ليعيشوا في سلام.

وأشار إلى أن العلاقات بين الولايات المتحدة وإسرائيل ستكون أقوى من أي وقت مضى.

وتابع: نعمل على تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط بشكل أفضل مما كان في العقود الماضية.

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