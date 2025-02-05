ترامب: العلاقات بين الولايات المتحدة وإسرائيل ستكون أقوى من أي وقت مضى

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن العلاقات بين الولايات المتحدة وإسرائيل ستكون أقوى من أي وقت مضى، وفقا لما ذكرته سكاي نيوز في نبأ عاجل لها قبل قليل.

وأضاف ترامب خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض: نعمل على تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط بشكل أفضل مما كان في العقود الماضية.

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أكد أنه وجه مستشاريه بمحو إيران في حال قيام الأخيرة باغتياله.

وقال ترامب أثناء توقيعه على أمر تنفيذي بشأن فرض الضغط الأقصى على إيران: "إذا فعلوا ذلك، سيتم محوهم من الوجود، لقد وجهت تعليمات بأن يتم محوهم من الوجود إذا فعلوا ذلك، لن يتبقى هناك شيء".