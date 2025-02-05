ترامب: وجهت تعليمات بمحو إيران من الوجود في حال اغتيالي

وكالات

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه وجه مستشاريه بمحو إيران في حال قيام الأخيرة باغتياله.

وقال ترامب أثناء توقيعه على أمر تنفيذي بشأن فرض الضغط الأقصى على إيران: "إذا فعلوا ذلك، سيتم محوهم من الوجود، لقد وجهت تعليمات بأن يتم محوهم من الوجود إذا فعلوا ذلك، لن يتبقى هناك شيء"، وفقا لروسيا اليوم.

يذكر أن وزارة العدل الأمريكية أعلنت في نوفمبر الماضي عن إحباط تخطيط إيراني لاغتيال دونالد ترامب.

وحسب السلطات الأمريكية، فإن المسؤولين الإيرانيين كلفوا فرهاد شاكيري، 51 عاما، في سبتمبر الماضي، بالتركيز على مراقبة ترامب واغتياله في نهاية المطاف.

وتحدثت السلطات الأمريكية في وقت سابق عن كشفها مخططات إيرانية مزعومة لاغتيال مسؤولين أمريكيين سابقين من إدارة ترامب الأولى.

وتعتقد السلطات الأمريكية بأن طهران تسعى للانتقام لاغتيال قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، الذي تم القضاء عليه على أراضي العراق في يناير 2020 بأمر من ترامب.

ورفضت إيران جميع الاتهامات الأمريكية لها المتعلقة بمخططات محتملة لاغتيال مسؤولين أمريكيين لهم صلة باغتيال سليماني.