فلاديمير زيلينسكي: الانتخابات في أوكرانيا لن تجرى إلا بعد انتهاء الصراع

وكالات

أكد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي, أن الانتخابات في أوكرانيا لن تجرى إلا بعد انتهاء المرحلة الساخنة من الصراع.

ولفت إلى أن روسيا تشير إلى عدم شرعية زيلينسكي، كما تأتي الدعوات لإجراء انتخابات أيضا من الولايات المتحدة، وفقا لروسيا اليوم.

وقال زيلينسكي: "لقد قلت دائما إنني منفتح على أي انتخابات، لكن لا يمكن أن تكون هناك انتخابات أثناء الحرب، يجب تغيير الدستور، ستنتهي المرحلة الساخنة، وسينتهي الحكم العسكري، ثم ستُعقد الانتخابات".

وأشار إلى أنه إذا انتهت الأحكام العرفية الآن فإن معظم أفراد الجيش سيعودون إلى بيوتهم وعائلاتهم.

وفي وقت سابق، قال المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص إلى أوكرانيا كيث كيلوج، إن واشنطن تريد إجراء الانتخابات الرئاسية الأوكرانية قبل نهاية العام الجاري، خاصة إذا تم التوصل إلى وقف لإطلاق النار مع روسيا.