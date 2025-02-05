لقضاء عقوبتهم.. ترامب يدعم مقترح إرسال سجناء أمريكيين إلى السلفادور

وكالات

أيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مقترح السلفادور بنقل سجناء، من بينهم مواطنون أمريكيون، لقضاء عقوبتهم في الدولة الواقعة في أمريكا الوسطى، وفقا لسكاي نيوز.

وقال ترامب: "لو أن لدينا الحق القانوني للقيام بذلك، فسأفعل ذلك على الفور"، مضيفا: "أنه لا يختلف عن نظام السجون لدينا، إلا أنه سيكون أقل تكلفة بكثير، وسيكون رادعا كبيرا".

وأكد ترامب أن نقل المساجين إلى السلفادور ستكون كلفته صغيرة للغاية مقارنة بما ندفعه للسجون في الولايات المتحدة.

يأتي ذلك ردا على عرض رئيس السلفادور نجيب بوكيلة الذي نفذ حملة واسعة ضد الجريمة، الإثنين، استخدام سجن شديد الحراسة أنشأه في بلده وهو الأكبر في المنطقة.

وقال رئيس السلفادور، إن بلاده تريد منح الولايات المتحدة فرصة "لإسناد جزء من نظام سجونها إلى جهة خارجية".

وأوضح بوكيلة، وهو من أصول فلسطينية، أنه منفتح على إجراء مفاوضات بشأن الأمر الذي من شأنه أن يقلل التكاليف بالنسبة للولايات المتحدة، لكنه سيساعد في تمويل السجن الكبير الذي أنشأته السلفادور.