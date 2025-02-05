بعد الرفض.. ترامب: هناك بلدان أخرى غير الأردن ومصر ستقبل سكان قطاع غزة

وكالات

قال الرئيس الامريكي دونالد ترامب، إن ما حدث في غزة سيحدث مرارا وتكرارا وهي ليست مكانا للعيش ولا يعتقد أن أهل القطاع يجب أن يعودوا إليها، بحسب زعمه.

وأضاف ترامب في حديث للصحفيين بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: "نواجه وضعا صعبا ومعقدا في غزة لكننا سنحل المشكلة.، مصر والأردن قالا إنهما لن يستقبلا سكانا من غزة وقلت إنهما سيفعلان، هناك بلدان أخرى غير الأردن ومصر ستقبل إيواء سكان من غزة"، وفقا لروسيا اليوم.

وتابع:"الناس في غزة عاشوا الجحيم وهي ليست مكانا للعيش ولا أعتقد أنهم يجب أن يعودوا إليها".

وقال: "ما حدث في غزة سيحدث مرارا وتكرارا، سكان غزة لم يشهدوا سوى الموت والدمار، نريد السلام ووقف القتل"، متابعا: "من الخطير على المستوطنين التوجه إلى غزة، والحل يكمن في خروج الفلسطينيين من قطاع غزة".

بدوره، قال نتنياهو: "أدعم إطلاق سراح كل الرهائن وتحقيق أهداف الحرب بما في ذلك تدمير قدرات حماس العسكرية وقدرتها على الحكم" في قطاع غزة.

وتابع: "سنحاول التوصل إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار".