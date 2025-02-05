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إسبانيا تخطط لخفض عدد ساعات العمل الأسبوعي

12:18 ص الأربعاء 05 فبراير 2025

رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز

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مدريد - (د ب أ)

بعد أيام قليلة من الكشف عن نمو اقتصاد إسبانيا بمعدل أعلى من الاقتصادات المناظرة، وجهت حكومة رئيس الوزراء بيدرو سانشيز رسالة جديدة للناخبين: توقفوا عن العمل كثيرًا.

وفي خطوة قد تستحضر الصور النمطية الدولية حول نمط الحياة المتوسطي، وافق رئيس الوزراء وحكومته اليوم الثلاثاء، على ضرورة خفض عدد ساعات العمل الأسبوعي في رابع أكبر عضو في منطقة اليورو.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن مشروع القانون الذي أقرته الحكومة يخفض عدد ساعات العمل في إسبانيا اعتبارا من العام المقبل من 40 ساعة أسبوعيا إلى 37.5 ساعة، في حال موافقة البرلمان عليه.

ويعتبر هذا الإجراء في مدريد انتصارا لدعاة التوازن بين العمل والحياة، لكنه يثير قلق قادة الشركات الذين قالوا إنهم انسحبوا من مناقشة الموضوع.

وقالت يولاندا دياز وزيرة العمل ونائبة رئيس الوزراء إن التغيير ليس مجرد "متغير اقتصادي أو عمالي آخر، بل هو مشروع للبلاد، وهو إجراء من شأنه أن يعمل على تحديث إسبانيا".

وأشارت بلومبرج إلى أن إقرار فرنسا لأسبوع عمل أكثر صرامة يتكون من 35 ساعة في بداية هذا القرن أدى إلى صدع سياسي طويل الأمد، فإن إسبانيا تخاطر بخوض ملحمة مماثلة من الجدل حول الحدود التي ينبغي أن تكون عليها مطالب أصحاب الأعمال فيما يتصل بوقت عمل الموظفين في ظل اقتصاد عالمي موحد.

وقد تم الاتفاق على خفض ساعات العمل بين الحكومة والنقابات بعد انسحاب ممثلي الشركات من المفاوضات.

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إسبانيا اقتصاد إسبانيا بيدرو سانشيز منطقة اليورو
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