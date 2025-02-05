ترامب: نتنياهو هو الزعيم المناسب لإسرائيل وقد قام بعمل جيد

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال لقائه رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، إن "لدينا الزعيم المناسب لإسرائيل وقد قام بعمل جيد ونحن أصدقاء منذ فترة طويلة".

وأكد نتنياهو، أن كل الأطراف في الشرق الأوسط تريد السلام بمن فيهم نتنياهو الذي يريد السلام كذلك.

وأوضح ترامب، أنه يستحق جائزة نوبل للسلام، مشيرا إلى أن الأكاديمية لن تمنحها له أبدا.

وأضاف ترامب: "نواجه وضعا صعبا ومعقدا لكننا سنحل المشكلة"، مؤكدا أن مصر والأردن قالا إنهما لن يستقبلا سكانا من غزة و"قلت إنهما سيفعلان".

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن هناك بلدان أخرى غير الأردن ومصر ستقبل إيواء سكان من غزة، موضحا أن الناس في القطاع عاشوا الجحيم وهي ليست مكانا للعيش ولا يعتقد أنهم يجب أن يعودوا إليها.

وأعرب ترامب عن أمله في أن يكون "بإمكاننا أن نفعل شيئا جميلا لسكان غزة بعد نقلهم خارج القطاع لكنهم لن يقبلوا العودة".

ولفت ترامب إلى أن ما حدث في غزة سيحدث مرارا وتكرارا، مشددا على أن سكان غزة لم يشهدوا سوى الموت والدمار.