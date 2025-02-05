الكويت: قرار بـ"تكويت" عدد من التخصصات الحكومية بدءًا من أبريل

قرار بـ"تكويت" عدد من التخصصات الحكومية بدءًا من أ

وكالات

قال ديوان الخدمة المدنية في الكويت، اليوم الثلاثاء، إنه سيجري عملية إحلال في عدد من التخصصات الحكومية لموظفين كويتيين.

وأشار الديوان، إلى أن القرار سيدخل حيّز التنفيذ بدءا من أبريل المقبل تطبيقا لسياسة الإحلال، وكذا تنفيذا لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 11 لعام 2007.

وأوضح الديوان، أن عملية الإحلال سيتم إجراؤها وفق النسب المقررة للمجموعات الوظيفية، فضلا عن مراقبة شغلها بموظفين وطنيين حسب آلية التعيين المتبعة المتمثلة في لتسجيل بخطة التوظيف المركزي.