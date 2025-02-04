ترامب يعتزم إرسال سجناء أمريكيين مدانين لدول أخرى إذا كان الأمر شرعيًا

واشنطن - (أ ب)

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيرسل المواطنين الأمريكيين المدانين بأشنع الجرائم ليقضوا عقوبة السجن بدول أخرى إذا كان هذا الأمر شرعيا.

وفي وقت سابق من اليوم، صرح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، بأن عرض السلفادور لاستقبال وحبس مجرمين أمريكيين خطيرين يثير "مشكلات قانونية" واضحة، ولكنه وصف العرض بأنه "بالغ الكرم"، مضيفا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سوف يتخذ قرارا بشأن ما إذا كان سوف يمضي قدما بشأن هذا العرض.

وكان روبيو قد توصل أمس إلى اتفاق غير مألوف مع رئيس السلفادور نجيب أبو كيلة بشأن إيواء سجناء مرحلين من الولايات المتحدة من أي جنسية، بما في ذلك مواطنون أمريكيون أو مقيمون بصفة قانونية تم إيداعهم في السجون بسبب ارتكاب جريمة تتسم بالعنف.

وقال روبيو، خلال مؤتمر صحفي اليوم مع رئيس كوستاريكا رودريجو تشافيز في سان خوسيه: "من الواضح أن هناك مشكلات قانونية تتعلق بهذه المسألة، فنحن لدينا دستور"، مضيفا: "ولكنه عرض سخي للغاية، ولم يتقدم أحد بمثل هذا العرض من قبل.. ولكن من الواضح أنه يتعين على الإدارة اتخاذ قرار".

وكانت الهجرة هي القضية الرئيسية في جولة روبيو لأمريكا الوسطى التي تشمل خمس دول، هي كوستاريكا وجواتيمالا وجمهورية الدومينيكان، بعد توقفه في كل من بنما والسلفادور.

وبينما كان روبيو خارج الولايات المتحدة هذا الأسبوع، منعت السلطات موظفي الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ومشرعين ديمقراطيين من دخول مقر الوكالة الرئيسي في واشنطن أمس الاثنين، بعدما أعلن إيلون موسك، الذي يدير وزارة الكفاءة الحكومية المعنية بتقليص الميزانية، أن ترامب قد وافق على إغلاق وكالة الإغاثة.