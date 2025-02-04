"وصفة لإنتاج الفوضى".. حماس ترد على تصريحات ترامب الجديدة بشأن غزة

القاهرة- مصراوي

علق القيادي في حركة حماس، سامي أبو زهري على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن مغادرة الفلسطينيين لقطاع غزة.

وقال القيادي في حركة حماس في تصريحات صحفية الثلاثاء: "نرفض تصريحات ترامب التي قال فيها "لا بديل أمام سكان قطاع غزة إلا مغادرته"، ونعتبرها وصفة لإنتاج الفوضى والتوتر في المنطقة، لأن أهل غزة لن يسمحوا بتمرير هذه المخططات، والمطلوب هو إنهاء الاحتلال والعدوان على شعبنا لا طرده من أرضه".

وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسالة إلى أهالي قطاع غزة قائلا: " لا بديل للفلسطينيين عن مغادرة غزة".

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريحات من البيت الأبيض اليوم الثلاثاء، إنه يريد أن يرى الأردن ومصر يأخذان فلسطينيين من غزة.

وتابع الرئيس الأمريكي، أنه لا يدعم بالضرورة استيطان الإسرائيليين في غزة.

ووقع الرئيس الأمريكي، أمرا تنفيذيا لانسحاب الولايات المتحدة من مجلس حقوق الإنسان الأممي.

وأوضح الرئيس الأمريكي، إنه ليس في عجلة من أمره للحديث مع الرئيس الصيني.

وفي وقت سابق، قال مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترامب للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، الثلاثاء، إنه "يجب حل المشكلة الكبرى المتعلقة بالمكان الذي سيذهب إليه سكان غزة".