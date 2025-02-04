الشرطة السويدية: لا نعتقد أن إطلاق النار بمدرسة هجوم إرهابي

كوبنهاجن - (د ب أ)

قال محققون سويديون في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، إن الشرطة السويدية لا تعتقد أن إطلاق النار المميت في مدرسة في مدينة أوريبرو بجنوبي البلاد كان هجوما إرهابيا.

وقُتل حوالي 10 أشخاص بطلقات نارية في منتصف اليوم الثلاثاء تقريبا في مركز لتعليم الكبار في أوريبرو، على بعد حوالي 160 كيلومترا غرب ستوكهولم.

ولم يكن الجاني المشتبه به، والذي يُعتقد أنه من بين القتلى، معروفا للشرطة ويُعتقد أنه تصرف بمفرده.