ترامب للفلسطينيين: لا بديل أمامكم سوى مغادرة قطاع غزة

القاهرة- مصراوي

وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسالة إلى أهالي قطاع غزة قائلا: " لا بديل للفلسطينيين عن مغادرة غزة".

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريحات اليوم الثلاثاء، إنه يريد أن يرى الأردن ومصر يأخذان فلسطينيين من غزة.

وتابع الرئيس الأمريكي، أنه لا يدعم بالضرورة استيطان الإسرائيليين في غزة.

ووقع الرئيس الأمريكي، أمرا تنفيذيا لانسحاب الولايات المتحدة من مجلس حقوق الإنسان الأممي.

وأوضح الرئيس الأمريكي، إنه ليس في عجلة من أمره للحديث مع الرئيس الصيني.

وفي وقت سابق، قال مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترامب للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، الثلاثاء، إنه "يجب حل المشكلة الكبرى المتعلقة بالمكان الذي سيذهب إليه سكان غزة".

وأضاف، في حديثه للصحفيين: "عندما يتحدث الرئيس دونالد ترامب عن تنظيف غزة، فهو يتحدث عن جعلها صالحة للسكن".

وتابع: "نريد التأكد من تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق غزة، ونحن في المرحلة الثانية من محادثات وقف إطلاق النار".

وكشف مبعوث ترامب للشرق الأوسط عن لقاء مرتقب مع رئيس الوزراء القطري في فلوريدا الخميس المقبل بشأن غزة.

من جانبه، قال مستشار الأمن القومي الأمربكي مايكل والتز إن الولايات المتحدة "تتطلع إلى الحلفاء والشركاء في المنطقة للمساعدة في حل مشكلة تحديد الأماكن التي سيتوجه إليها النازحون".

وأضاف: "نعتقد أن الجدول الزمني لإعادة إعمار غزة سيستغرق 10 أو 15 عاما".