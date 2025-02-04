ترامب: إذا حاولت إيران قتلي فسوف نقضي عليها

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه سيجري محادثات مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان بشأن قضايا بينها سعي إيران إلى امتلاك سلاح نووي.

وفي هذا الصدد، أكد الرئيس الأمريكي في تصريحات الثلاثاء، أن إيران لا يمكنها أن تمتلك إيران سلاحا نوويا لكنها "قريبة جدا من ذلك".

وذكرت وكالة رويترز للأنباء، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع مذكرة تمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، مشيرا إلى أنه كان متردداً في ذلك ويصف الأمر بأنه صعب للغاية.

وتابع ترامب: "نأمل ألا نضطر إلى استخدام المذكرة وسنرى ما إذا كان بإمكاننا التوصل إلى اتفاق مع إيران"، في إشارة إلى مذكرة أمريكية رئاسية تهدف إلى إعادة تفعيل حملة "الضغط الأقصى" على إيران عبر عقوبات اقتصادية صارمة.

وتحدث الرئيس الأمريكي عن المعلومات الاستخباراتية التي كشفت مخططات سابقة لإيران باغتياله، قائلا "إذا ردت إيران وحاولت قتلي فسنقضي عليها".

وكانت وزارة العدل الأمريكية كشفت في نوفمبر عن توجيه تهم جنائية في قضية مخطط إيراني لاغتيال ترامب قبيل الانتخابات الرئاسية التي جرت في الشهر نفسه.

وبحسب بيان صادر عن وزارة العدل فإن شكوى جنائية قدمت في محكمة فدرالية في مانهاتن بولاية نيويورك أشارت إلى أن مسؤولا لم يُذكر اسمه في الحرس الثوري الإيراني وجه شخصا في سبتمبر الماضي، لوضع خطة لمراقبة ترامب واغتياله.