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رئيس مجلس الوزراء القطري يؤكد استعداد بلاده لمواصلة دعم لبنان

10:25 م الثلاثاء 04 فبراير 2025

محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني

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بيروت - (د ب أ)

أكّد رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، خلال لقائه في بيروت القاضي نواف سلام المكلف بتشكيل حكومة جديدة استعداد بلاده لمواصلة دعم لبنان.

واستقبل سلام مساء اليوم في بيروت، رئيس الوزراء القطري في حضور وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور محمد الخليفي وسفير قطر في لبنان الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني والوفد المرافق.

وخلال اللقاء أكد رئيس الوزراء القطري "استعداد بلاده لمواصلة دعم لبنان في مختلف المجالات"، داعيا سلام الى "زيارة الدوحة في أقرب فرصة ممكنة".

من جهته شكر سلام رئيس الوزراء القطري على زيارته للبنان ، مقدراً "استعداد الدوحة لمساندة لبنان في هذه المرحلة".

وأبدى سلام تفاؤله "بعودة الحرارة إلى العلاقات مع الأشقاء العرب، بما سينعكس إيجاباً على إعادة الإعمار وجذب الاستثمارات إليه".

وكان رئيس مجلس الوزراء القطري قد وصل عصر اليوم الثلاثاء، إلى مطار رفيق الحريري الدولي (مطار بيروت) في زيارة التقى خلالها رئيس الجمهورية العماد جوزف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي.

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