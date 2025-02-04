عائلات الأسرى لمبعوث ترامب: احذر من نتنياهو لأنه سيحاول خداعك وتخريب الصفقة

وكالات

خرج آلاف الإسرائيليين، مساء اليوم الثلاثاء، للانضمام إلى وقفة أمام القنصلية الأمريكية في تل أبيب للمطالبة بالإفراج عن جميع الأسرى واستكمال صفقة التبادل مع حماس.

وقالت عائلات الأسرى الإسرائيليين، إن الشعب سيخرج كاملا من أجل المطالبة بتحرير الأسرى إذا تخلت الحكومة عنهم، مؤكدة أن الحكومة تحاول التخلي عن واجبها الأساسي بإعادة الأسرى وهذا الأمر خيانة.

وناشدت عائلات الأسرى الإسرائيليين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قائلة: "نتوسل إليك بالضغط على نتنياهو من أجل إتمام صفقة التبادل والإفراج عن كل ذوينا".

وشددت عائلات الأسرى الإسرائيليين، على ضرورة التوصل إلى المرحلة الثانية من الصفقة لإعادة جميع الأسرى، مؤكدة أن "إذا حاول نتنياهو إفشال الاتفاق فسنقف له بالمرصاد".

وحذّرت عائلات الأسرى الإسرائيليين المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، قائلة: "احذر من نتنياهو لأنه سيحاول خداعك وتخريب المرحلة الثانية من الصفقة".