قادمين من مصر.. تركيا تعلن استقبال 15 أسيرا فلسطينيا

وكالات

قال مكتب إعلام الأسرى الحكومي في غزة، إن 15 فلسطينياً من بين عشرات الأسرى الذين أفرجت عنهم إسرائيل بموجب اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وصلوا إلى تركيا، الثلاثاء، قادمين من مصر، بعد خروجهم من قطاع غزة عبر معبر رفح.

ويعتبر الـ15 أسيرا ضمن أول دفعة من الفلسطينيين الذين تستقبلهم دولة ثالثة غير مصر، بموجب شروط وقف إطلاق النار بمنع الأسرى الذين أدانتهم إسرائيل بارتكاب هجمات عنيفة، من العودة إلى الأراضي الفلسطينية.

وقال مصدر أمني تركي، إنه من المقرر وصول 15 سجيناً فلسطينياً عبر مصر، لكنه لم يذكر تفاصيل أخرى.

وأطلقت "حماس" سراح 18 أسيرة في الجولات الأربع لتبادل الأسرى ضمن المرحلة من اتفاق وقف إطلاق النار، فيما أفرجت إسرائيل في المقابل عن 583 فلسطينياً، جرى إرسال 79 منهم على الأقل إلى مصر.

وذكرت مصادر من الحركة أن سجناء آخرين ربما يتوجهون إلى الجزائر أو قطر.